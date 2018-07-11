Защитник «Порту» Лайюн продолжит карьеру в «Вильярреале»

Защитник «Порту» и сборной Мексики Мигель Лайюн продолжит карьеру в «Вильрреале», сообщает пресс-служба испанской команды.

30-летний футболист подписал контракт с «желтой субмариной», рассчитанный до лета 2021 года.

По данным transfermarkt.de, португальский клуб выручил на продаже защитника не менее четырех миллионов евро.

¡Salta la sorpresa 🎁😆! ¡El Submarino ficha al defensa veracruzano @Miguel_layun 🇲🇽! ¡Bienvenido, oraleeeeeeeee 👏! https://t.co/vZ0XMElMh2 pic.twitter.com/8Hjg3QWs5J

— Villarreal CF (@VillarrealCF) 11 июля 2018 г.

Ранее Лайюн защищал цвета испанских «Севильи» и «Гранады», английского «Уотфорда», итальянской «Аталанты», а также ряда мексиканских клубов.

В минувшем сезоне Мигель в составе «драконов» принял участие в 32 играх, забил четыре мяча и заработал шесть желтых карточек.