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В Мексике на министра пытались напасть с помощью дрона с гранатами
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В Мексике на министра пытались напасть с помощью дрона с гранатами 

РИА Новости 11 июля 2018
МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Неудачная попытка покушения с помощью дрона была осуществлена против министра общественной безопасности штата Нижняя Калифорния в Мексике, сообщает канал MVS Noticias.
По предварительным данным, во дворе дома Херардо Сосы Олачеа в городе Текате приземлился дрон, к которому были привязаны две разрывные гранаты. Они не сработали, никто не пострадал.
Сам министр уже заявил, что не живет в этом доме, так как постоянно проживает в городе Мехикали. Он связал инцидент с кампанией против организованной преступности, ведущейся властями штата.
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