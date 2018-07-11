В Мексике на министра пытались напасть с помощью дрона с гранатами

МЕХИКО , 11 июл — РИА Новости . Неудачная попытка покушения с помощью дрона была осуществлена против министра общественной безопасности штата Нижняя Калифорния в Мексике , сообщает канал MVS Noticias.

По предварительным данным, во дворе дома Херардо Сосы Олачеа в городе Текате приземлился дрон, к которому были привязаны две разрывные гранаты. Они не сработали, никто не пострадал.