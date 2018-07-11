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«Грязь и дележка денег!»: Бородина высказалась о пиаре на трагедиях звезд
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«Грязь и дележка денег!»: Бородина высказалась о пиаре на трагедиях звезд 

Teleprogramma.pro 11 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
По словам телеведущей, в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно. Когда умирают, публичные люди — это такое горе для каждой семьи, но в нашей стране пресса и соцсети усложняют ситуацию, публикуя информацию, которая так или иначе затрагивает память ушедших.
«Тому явный пример, всегда достойная Жанна Фриске, которая никогда не хотела и не любила распространяться на тему своей личной жизни и, что случилось после ее ухода. Собственная семья сделала 33 передачи, с драками, грязью и дележкой денег. За этот месяц умерли две бывшие участницы «Дом-2» и тут тоже не обошлось без прямых эфиров с кладбища…», — сетует Бородина.
Телеведущая не скрывает, что она не хочет видеть в ленте сообщения о том, как репортеры узнали подробности из частной жизни уважаемых актеров, заслуженных артистов, уход которых муссируется в прессе.
«Людей уже не вернуть, хотя бы то что они оставили после себя можно уважать!», — отметила ведущая.
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Ранее супруг Ксении Бородиной высказался о семейных ценностях. После слухов о разводе и конфликтах на бытовой почве Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров смогли справиться с навалившимися на них проблемами и сохранили семью. Пара воспитывает двух дочерей: старшую, Марусю, от брака Ксении с Юрием Будаговым, девочке восемь лет, и двухлетнюю Тею.
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