«Грязь и дележка денег!»: Бородина высказалась о пиаре на трагедиях звезд

По словам телеведущей, в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно. Когда умирают, публичные люди — это такое горе для каждой семьи, но в нашей стране пресса и соцсети усложняют ситуацию, публикуя информацию, которая так или иначе затрагивает память ушедших.

«Тому явный пример, всегда достойная Жанна Фриске , которая никогда не хотела и не любила распространяться на тему своей личной жизни и, что случилось после ее ухода. Собственная семья сделала 33 передачи, с драками, грязью и дележкой денег. За этот месяц умерли две бывшие участницы «Дом-2» и тут тоже не обошлось без прямых эфиров с кладбища…», — сетует Бородина

Телеведущая не скрывает, что она не хочет видеть в ленте сообщения о том, как репортеры узнали подробности из частной жизни уважаемых актеров, заслуженных артистов, уход которых муссируется в прессе.

«Людей уже не вернуть, хотя бы то что они оставили после себя можно уважать!», — отметила ведущая.

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