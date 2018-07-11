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Семиметровый питон проглотил собаку, устал и попался
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Семиметровый питон проглотил собаку, устал и попался 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В Малайзии поймали семиметрового питона, который проглотил собаку. Об этом сообщает издание New Straits Times.
В полицию района Джемалуанг поступило сообщение, что на одной из местных ферм видели гигантское пресмыкающееся. На место происшествия выехали двое полицейских и шесть сотрудников войск гражданской обороны с оборудованием для ловли змей.
Они обнаружили питона внутри водостока, куда тот заполз после того, как съел собаку. Его выгнали из убежища при помощи дыма и заперли в клетке. Сытная трапеза утомила пресмыкающееся, поэтому оно почти не сопротивлялось.
После поимки питона взвесили. Оказалось, что он весит сто килограммов, то есть вдвое больше, чем самая крупная особь, которую ловили в этом округе.
В Малайзии обитают сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров.
В июне сообщалось, что внутри восьмиметрового питона на индонезийском острове Сулавеси нашли тело женщины. Она отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома и не вернулась.
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