Семиметровый питон проглотил собаку, устал и попался

Малайзии поймали семиметрового питона, который проглотил собаку. Об этом сообщает издание New Straits Times.

В полицию района Джемалуанг поступило сообщение, что на одной из местных ферм видели гигантское пресмыкающееся. На место происшествия выехали двое полицейских и шесть сотрудников войск гражданской обороны с оборудованием для ловли змей.

Они обнаружили питона внутри водостока, куда тот заполз после того, как съел собаку. Его выгнали из убежища при помощи дыма и заперли в клетке. Сытная трапеза утомила пресмыкающееся, поэтому оно почти не сопротивлялось.

После поимки питона взвесили. Оказалось, что он весит сто килограммов, то есть вдвое больше, чем самая крупная особь, которую ловили в этом округе.

В Малайзии обитают сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров.

В июне сообщалось, что внутри восьмиметрового питона на индонезийском острове Сулавеси нашли тело женщины. Она отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома и не вернулась.