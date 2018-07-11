«Ювентус» официально представил Перина

«Ювентус» в среду официально представил голкипера Маттиа Перина в качестве своего игрока. Контракт между туринским клубом и 25-летним вратарем, прежде защищавшим цвета «Дженоа», был подписан 8 июня и рассчитан до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, но может вырасти до 15 в зависимости от выступлений игрока.

В сезоне-2017/18 Перин провел за «Дженоа» 38 матчей, пропустив 43 мяча. В 12 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

A great day at Allianz Stadium for @MattiaPerin! #PerinDay GALLERY 📸 ➡️ https://t.co/TTqotU4XvU#WelcomeToJU #ForzaJuve pic.twitter.com/GZvYqfXxFi

— JuventusFC (@juventusfcen) 11 июля 2018 г.