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«Ювентус» официально представил Перина
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«Ювентус» официально представил Перина 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ювентус» в среду официально представил голкипера Маттиа Перина в качестве своего игрока. Контракт между туринским клубом и 25-летним вратарем, прежде защищавшим цвета «Дженоа», был подписан 8 июня и рассчитан до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, но может вырасти до 15 в зависимости от выступлений игрока.
В сезоне-2017/18 Перин провел за «Дженоа» 38 матчей, пропустив 43 мяча. В 12 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
A great day at Allianz Stadium for @MattiaPerin! #PerinDay GALLERY 📸 ➡️ https://t.co/TTqotU4XvU#WelcomeToJU #ForzaJuve pic.twitter.com/GZvYqfXxFi
— JuventusFC (@juventusfcen) 11 июля 2018 г.
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