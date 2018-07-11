Ещё
Эксперты связали массовую гибель рыбы в Волге у Астрахани с естественными причинами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты связали массовую гибель рыбы в Волге у Астрахани с естественными причинами 

ТАСС 11 июля 2018
АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Представители контролирующих ведомств и науки после проведения 165 различных аналитических исследований пришли к выводу, что массовая гибель рыбы в Волге в одном из районов Астрахани была вызвана естественными причинами. Загрязнение воды и наличие опасных паразитарных заболеваний у рыб обнаружены не были, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора региона.
Массовая гибель рыбы, в том числе ценных пород, была зафиксирована в 20-х числах июня в Волге в районе лодочной станции АЦКК (бывший Астраханский целлюлозно-картонный комбинат). Региональная межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. На месте ЧП обнаружили свыше 450 рыб 13 видов, из них около 80% — сельдь-черноспинка.
"Исследования взятых образцов и проб не выявили ни в воде, ни в грунтах, ни в самой рыбе остатков отравляющих веществ, либо их концентрации не были летальными для рыб. Гидрохимические показатели воды также были в порядке", — цитирует пресс-служба главного научного сотрудника Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Сергея Канатьева.
По мнению ученых, гибель рыбы вызвана естественными причинами, а у сельди есть и вовсе биологическая особенность — до 75% популяции гибнет после нереста. При этом массовое обнаружение мертвой сельди свидетельствует о позитивном процессе по восстановлению ее популяции. Так, если в 2000-е годы в Волгу на нерест заходило по несколько десятков тонн этого вида, то в 2018 году нереститься пришло уже около 2000 тонн сельди.
"Исследование рыбы показали, что погибшая сельдь истощена. Если в норме сельдь, которая не впервые идет на нерест, доходит до Волгограда, то впервые нерестящиеся особи, с небольшим энергетическим запасом, поднимаются на нерест чуть выше Замьян (село в Астраханской области). Большая часть из них после нереста погибает. Этот фактор также усилил впечатление о «массовой гибели рыбы», так как она сконцентрировалась именно в низах", — добавил Канатьев.
Как сообщили ТАСС в региональной межрайонной природоохранной прокуратуре, научное обоснование о гибели рыбы уже поступило в ведомство, в связи с чем возбуждение дела по данному факту не будет. В прокуратуре обратили внимание, что проверяют каждое сообщение в соцсетях о гибели рыбы. Число публикаций со снимками в последние две недели возросло, однако они пока не находят подтверждения. Причем некоторые фотографии, как выяснили специалисты, были сняты несколько лет назад — в Казахстане и даже в США.
ТАСС: последние новости
Футболисты "Вильярреала" встретили Черышева на базе команды аплодисментами Птенец редкого кафрского рогатого ворона появился на свет в Московском зоопарке Российский форвард Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" на восемь лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент142
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение