Эксперты связали массовую гибель рыбы в Волге у Астрахани с естественными причинами

АСТРАХАНЬ , 11 июля. / ТАСС /. Представители контролирующих ведомств и науки после проведения 165 различных аналитических исследований пришли к выводу, что массовая гибель рыбы в Волге в одном из районов Астрахани была вызвана естественными причинами. Загрязнение воды и наличие опасных паразитарных заболеваний у рыб обнаружены не были, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Массовая гибель рыбы, в том числе ценных пород, была зафиксирована в 20-х числах июня в Волге в районе лодочной станции АЦКК (бывший Астраханский целлюлозно-картонный комбинат). Региональная межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. На месте ЧП обнаружили свыше 450 рыб 13 видов, из них около 80% — сельдь-черноспинка.

"Исследования взятых образцов и проб не выявили ни в воде, ни в грунтах, ни в самой рыбе остатков отравляющих веществ, либо их концентрации не были летальными для рыб. Гидрохимические показатели воды также были в порядке", — цитирует пресс-служба главного научного сотрудника Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Сергея Канатьева.

По мнению ученых, гибель рыбы вызвана естественными причинами, а у сельди есть и вовсе биологическая особенность — до 75% популяции гибнет после нереста. При этом массовое обнаружение мертвой сельди свидетельствует о позитивном процессе по восстановлению ее популяции. Так, если в 2000-е годы в Волгу на нерест заходило по несколько десятков тонн этого вида, то в 2018 году нереститься пришло уже около 2000 тонн сельди.

"Исследование рыбы показали, что погибшая сельдь истощена. Если в норме сельдь, которая не впервые идет на нерест, доходит до Волгограда , то впервые нерестящиеся особи, с небольшим энергетическим запасом, поднимаются на нерест чуть выше Замьян (село в Астраханской области ). Большая часть из них после нереста погибает. Этот фактор также усилил впечатление о «массовой гибели рыбы», так как она сконцентрировалась именно в низах", — добавил Канатьев.