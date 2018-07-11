Эмили Блант в сказочном платье вышла в свет с мужем накануне годовщины

35-летняя Эмили Блант (Emily Blunt) на днях посетила благотворительное мероприятие Freeing Voices Changing Lives Benefit Gala, которое прошло в Нью-Йорке . Актриса выступила в роли ведущей, а супруг звезды Джон Красински (John Krasinski) пришел ее поддержать. На красной дорожке Эмили произвела настоящий фурор. Она выбрала легкое платье цвета слоновой кости с принтом в виде черных узоров. Столь романтичный образ подчеркнул все достоинства актрисы.

Супруг Блант решил не выделяться из толпы и облачился в темно-серый костюм и белую рубашку. Стоит отметить, что они претендуют на звание одной из самых стильных пар Голливуда . Однако у супругов был повод принарядиться. На следующий день они отметили восьмую годовщину со дня свадьбы. Эмили и Джон не стали устраивать грандиозного праздника, а просто провели время вместе со своими детьми.

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Напомним, Блант чуть меньше двух лет встречалась со своим избранником до свадьбы. В 2010 году они поженились, а уже через четыре года у них появилась дочь Хейзер. Еще спустя два года актриса подарила ей сестренку Вайолет. Эмили и Джон считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Недавно вышел фильм «Тихое место», где они снялись вместе.

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