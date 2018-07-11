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Онлайн-магазин «Ювентуса» не выдержал наплыва посетителей после перехода Роналду
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Онлайн-магазин «Ювентуса» не выдержал наплыва посетителей после перехода Роналду 

Советский спорт 11 июля 2018
Официальный онлайн-магазин «Ювентуса» не работает в связи с большим наплывом посетителей.
Накануне вечером чемпионы Италии объявили о переходе форварда «Реала» Криштиану Роналду, после чего болельщики сразу отправились заказывать футболки португальца, который будет играть в команде под своим привычным седьмым номером.
Official #CR7 jersey already on sale on the official #Juventus online store. Please, take a look at the price 🙈🤑 pic.twitter.com/LETUxbdC60
— Alex Milone (@AlexMilone) July 10, 2018
«Ювентус» выставил на продажу четыре варианта футболок с седьмым номером: оригинальную — за 144,95 евро, копию — за 104,95 евро, женскую — за 94,95 евро и детскую — за 84,95 евро.
Однако спрос был настолько велик, что сайт не выдержал трафика и со вчерашнего вечера не работает.
Напомним, «Ювентус» купил Роналду у «Реала» за 112 миллионов евро.
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