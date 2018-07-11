«Привыкла жить дорого!»: Сябитова высмеяла нищенскую пенсию

Ведущую программы «Давай поженимся!» Розу Сябитову , которой, к слову, в этом году исполняется 57 лет, спросили о том, как относится к повышению пенсионного возраста. Отвечая на вопросы Teleprogramma.pro, теледива заметила, что о пенсии нужно думать с момента получения первой зарплаты. По мнению артистки, надо заранее оценивать свои ресурсы, еще до того, как будет преодолен рубеж пенсионного возраста.

Также Сябитова пояснила, что многие наши сограждане начинают понимать, что на одну пенсию им просто не прожить только когда сами вступают в определенный возраст. К слову, сама телесваха получает всего четырнадцать тысяч рублей.

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«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала. Я сама пенсионерка, получаю 14 000 рублей. Это обхихикаться можно! Может, кто-то и может прожить на эти деньги… Но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу… Я еще в 80-е годы поняла, что нужно рассчитывать на себя, на семью. Поэтому инвестировала в образование детей, чтобы, став взрослыми, они не были моей проблемой», — отметила Сябитова.

Напомним, что у телеведущей есть двое детей от брака с Михаилом Сябитовым: сын Денис и дочка Ксения. Супруг артистки скончался от инфаркта.

Ранее о своей пенсии рассказала и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна получает на три тысячи больше, чем Роза Сябитова — семнадцать тысяч рублей. А Свиридова сравнила свою пенсию со стипендией.