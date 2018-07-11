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Несостоявшуюся невестку Шукшиной заподозрили в употреблении наркотиков
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Несостоявшуюся невестку Шукшиной заподозрили в употреблении наркотиков 

Teleprogramma.pro 11 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Внучка легендарного актера Олега Стриженовав — Александра Холошина обрушилась с жесткой критикой в адрес Фреи Зильбер. Напомним, что простая девушка из Барнаула родила сына от наследника именитой фамилии Федосеевых-Шукшиных Макара Касаткина.
После ДНК-теста стало известно, что отцом ребенка действительно является сын Марии Шукшиной. К слову, сама актриса предложила несостоявшейся невестке отдать им ребенка, заверив, при этом, что решение будет принимать сама Фрея. К тому же, Шукшина добавила, что Макар будет выплачивать ребенку все положенные алименты. Однако экс-возлюбленная Касаткина отказалась отдавать семье Шукшиных малыша, заверив, что сама сможет воспитать мальчика на те деньги, которые ей будет выплачивать Макар.
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В студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир» — Александра Холошина обрушилась с критикой в адрес Фреи Зильбер. Светская львица опубликовала в своем микроблоге пост, в котором описала свое недовольство сложившейся ситуацией. По словам внучки Олега Стриженова, Алла Довлатова стала свидетельницей одной очень неприятной сцены с участием несостоявшейся невестки Шукшиной.
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«Алла Довлатова ни при чем — она была гостьей в студии, которая слышала, как эта горе-мамаша орала на своего ребенка и говорила заткнись. Она постоянно под кайфом — даже на передачах. Вглядитесь, всмотритесь — мой вызов — экспертиза и детектор лжи. Готова?», — написала в своем микроблоге Холошина. К слову, сама Фрея пока никак не отреагировала на слухи о том, что ее подозревают в употреблении запрещенных препаратов. Девушка то и дело публикует снимки с новым возлюбленным.
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