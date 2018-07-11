Вологжане «взяли» кубок телеканала «Охотник и рыболов» 

Общероссийский рыболовный фестиваль, посвященный Дню рыбака, прошел в Кириллове. За победу боролись 195 человек из 11 регионов страны.
Самый крупный улов — 6,550 кг — получил вологжанин Евгений Павлов. Он ловил рыбу на поплавную удочку. На втором месте еще один рыбак из Вологды Николай Горбунов. Завершила тройку лидеров жительница Чагоды Елена Погодина.
Среди тех, кто выбрал спиннинг, сильнейшей стала команда «К2» из Архангельска. На втором месте вологодская команда «Два пескаря». Бронзу также завоевала команда из Вологды «ФиЛ».
В номинации «Донная удочка» больше всех рыбы получил спортсмен из Сокола. Серебро завоевал житель Великого Устюга. На третьем месте расположился участник из Череповца.
В ходе состязаний не скучали и зрители, и болельщики. Они дегустировали уху и блюда охотничьей кухни, проводили тест-драйв моторных лодок и вездеходной техники, смотрели выставку охотничьих трофеев. Для юных гостей состоялся детский рыболовный турнир и мастер-классы.