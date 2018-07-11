Вологжане «взяли» кубок телеканала «Охотник и рыболов»

Общероссийский рыболовный фестиваль, посвященный Дню рыбака, прошел в Кириллове . За победу боролись 195 человек из 11 регионов страны.

Самый крупный улов — 6,550 кг — получил вологжанин Евгений Павлов . Он ловил рыбу на поплавную удочку. На втором месте еще один рыбак из Вологды Николай Горбунов . Завершила тройку лидеров жительница Чагоды Елена Погодина.

Среди тех, кто выбрал спиннинг, сильнейшей стала команда «К2» из Архангельска . На втором месте вологодская команда «Два пескаря». Бронзу также завоевала команда из Вологды «ФиЛ».

В номинации «Донная удочка» больше всех рыбы получил спортсмен из Сокола. Серебро завоевал житель Великого Устюга. На третьем месте расположился участник из Череповца

В ходе состязаний не скучали и зрители, и болельщики. Они дегустировали уху и блюда охотничьей кухни, проводили тест-драйв моторных лодок и вездеходной техники, смотрели выставку охотничьих трофеев. Для юных гостей состоялся детский рыболовный турнир и мастер-классы.