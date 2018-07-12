Ещё
Удивительная история манулов из Новосибирска — хищников, которых выкормила домашняя кошка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удивительная история манулов из Новосибирска — хищников, которых выкормила домашняя кошка 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
«Какие красавцы с грустными глазами!», «Деревня Замануловка», «Неожиданно вдохновляюще», — пишут пользователи сети, узнавшие историю семьи хищников из зоопарка Новосибирска. Здесь в настоящий момент живут 11 котят манулов и три мамочки — взрослые кошки. Когда взрослые самки манулов не смогли выкормить троих котят самостоятельно, крох «усыновила» домашняя кошка. И это, по сути, прецедент — за всю историю разведения манулов в Новосибирске (она начинается с 1995 года) такое случалось всего пару раз.
«Закончился период младенчества у детенышей манулов, которые родились в нашем зоопарке весной этого года. Мамы больше не прячут их в укрытиях, разрешают им прогулки. Некоторым посетителям зоопарка уже удалось увидеть малышей, фотографы сделали первые кадры», — появилась несколько часов назад запись в официальном сообществе зоопарка Новосибирска.
Одним из первых, кто сфотографировал семейство манулов, стал фотограф Сергей Казаков. Он караулил хищников несколько часов, зная, что они обычно не спешат рисоваться перед посетителями зоопарка. С его разрешения БигПикча делится удивительными кадрами прекрасных котят, которые играют друг с другом и с мамами.
«Я специально приехал в зоопарк именно в будний день, чтобы было меньше посетителей и животные были пообщительнее, — рассказал БигПикче Сергей Казаков. — К манулам пришел уже часов около девяти, так как рассчитывал, что они отойдут от дневного сна и будут активны. Собственно, так и вышло».
В зоопарке рассказывают, что самое большое прибавление этого года в семье манулов случилось 20 мая — самка родила сразу шесть котят. А чуть раньше мамой стала еще одна кошка — сейчас она кормит двух малышей, хоть и родила пятерых. Трех котят пришлось отлучить от матери практически сразу — через три дня после рождения. Это была вынужденная мера, так как котята родились слабыми.
«На помощь призвали кормилицу — домашнюю кошку. Это семейство сейчас живет в вольере, недоступном для наблюдения. Но уверяем, что кошка стала трем маленьким манулам замечательной приемной мамой, они хорошо набирают вес и развиваются по возрасту. Их уже ненадолго выносят в открытый вольер. Скоро они полностью в него переедут, и все смогут наблюдать за малышами», — рассказывают в зоопарке Новосибирска.
Манулы, серьезные хищники во взрослом возрасте, очень уязвимы в период младенчества. Поэтому в зоопарке Новосибирска организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек. Так как вид находится под угрозой исчезновения, работники зоопарка обязаны обеспечить животным дополнительный охранный режим и специальное питание.
Самки манулов, кстати, особенно трепетные мамы, и всеми силами скрывают новорожденных малышей по нескольку дней или даже недель. В этот период очень важно не тревожить семейство.
Кстати, именно из Новосибирска (в рамках международной и европейской программ по сохранению вида) манулы разъезжаются по питомникам всего мира. Сейчас манулы, выросшие в России, живут в зоопарках Германии, Чехии, Польши, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
И еще один интересный (и, если внимательно посмотреть на фото, очевидный) факт. Выражения мордочек манулов почти всегда либо грустное, либо равнодушное. Это связано с особенностями строения «лиц» хищников. На самом же деле они довольно активные и жизнерадостные создания. Правда, увидеть эту радость на мордашках манулов практически невозможно.
Bigpicture.ru: последние новости
Похороните меня на кресле: американская семья похоронила своего сына так, как он жил Слава богу, не на Никольской: как английские фанаты отметили победу своей сборной «Черепахи очень громко спариваются. Очень» и другие откровения работницы зоопарка о животных
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент142
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала108
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение