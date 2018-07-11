Пропавшего в Поморье рыбака нашли сотрудники МЧС 

Полицейские опубликовали фото и приметы рыбака, но в итоге помощь не понадобилась
Пропавшего в понедельник рыбака нашли сотрудники МЧС. Константин Перекупко уехал на рыбалку 9 июля в район остров Мудьюг — Голая Кошка и не выходил на связь.
— Сотрудники полиции нашли граждан, которые хорошо знают этот район. Они соориентировали по местам, где мог оказаться рыбак. Эти места обследовали специалисты МЧС. Во время обследования акватории они обнаружили катер вместе с рыбаком, — рассказал 29.ru начальник пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.