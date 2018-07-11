Пропавшего в Поморье рыбака нашли сотрудники МЧС

Полицейские опубликовали фото и приметы рыбака, но в итоге помощь не понадобилась

Пропавшего в понедельник рыбака нашли сотрудники МЧС . Константин Перекупко уехал на рыбалку 9 июля в район остров Мудьюг — Голая Кошка и не выходил на связь.