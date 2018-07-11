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Пропавшего в Поморье рыбака нашли сотрудники МЧС
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Пропавшего в Поморье рыбака нашли сотрудники МЧС 

29.ru 11 июля 2018
Фото: 29.ru
Полицейские опубликовали фото и приметы рыбака, но в итоге помощь не понадобилась
Пропавшего в понедельник рыбака нашли сотрудники МЧС. Константин Перекупко уехал на рыбалку 9 июля в район остров Мудьюг — Голая Кошка и не выходил на связь.
— Сотрудники полиции нашли граждан, которые хорошо знают этот район. Они соориентировали по местам, где мог оказаться рыбак. Эти места обследовали специалисты МЧС. Во время обследования акватории они обнаружили катер вместе с рыбаком, — рассказал 29.ru начальник пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.
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