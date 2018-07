«Спасибо за 8 замечательных лет». Гранеро попрощался с ЦСКА

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро покидает ЦСКА. Он поблагодарил армейский клуб за 8 лет, проведенных в его составе.

— Увидимся! Спасибо за 8 замечательных лет, — написал Гранеро в своем Твиттере.

¡Nos vemos! Gracias por 8 maravillosos años. See you! Thanks for 8 wonderful years. pic.twitter.com/MGGbUUM1RN

