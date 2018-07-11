Птенец редкого кафрского рогатого ворона появился на свет в Московском зоопарке

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Второй птенец вылупился в Московском зоопарке у пары редких кафрских воронов, которая живет в зоосаде уже 20 лет. Птенца можно увидеть в отдельном вольере у павильона «Слоновник», сообщается в среду на сайте зоосада.

"Птенец вылупился 23 марта, сейчас ему уже три месяца, он подрос, сменил детский пух на взрослое оперение и вполне освоился в своем вольере", — говорится в сообщении.

Родителей птенца привезли в зоопарк в 1998 году из Танзании , впервые они дали потомство в прошлом году в возрасте 23,5 лет. «Для кафрских воронов, чья продолжительность жизни составляет около 30-40 лет, это достаточно солидный возраст, поэтому появление у них птенцов — большая радость для зоопарка», — отметили в столичном зоосаде.

Кафрский рогатый ворон — самый крупный представитель семейства птиц-носорогов, занесен в Международную Красную книгу. Родина этих пернатых — Южная Кения, Ангола , северная Намибия и Ботсвана . Вороны небольшими группами обитают в лесах и саваннах, тщательно охраняя границы своих территорий.

Кафрских рогатых воронов иногда называют «птица-гром» из-за издаваемых ими звуков — порой их можно спутать с рычанием львов. «Именно из-за способности издавать подобные звуки кафрские вороны почитаются во многих местных племенах и являются героями многих легенд», — добавили в зоопарке.

В столичном зоосаде взрослых птиц можно увидеть в наружном вольере Дома птиц, а птенцы живут в отдельном вольере у павильона «Слоновник». «Когда они подрастут, планируется передать их в один из зарубежных или отечественных зоопарков, где птицы смогут создать свою собственную семью и вывести птенцов», — рассказали в зоопарке.