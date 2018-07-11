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Сотрудники челябинского зоопарка выхаживают малыша саймири, от которого отказалась мама
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Сотрудники челябинского зоопарка выхаживают малыша саймири, от которого отказалась мама 

Хорошие новости 11 июля 2018
Фото: Хорошие новости
В челябинском зоопарке выхаживают крошечного саймири, которого сразу после рождения бросила мама. Сотрудники зоопарка каждые два часа кормят малыша молоком из бутылочки. Назвали маленькую обезьянку Созар, так как мама — Зара, а папа — Смайл.
— Сейчас малыш питается каждые 2 часа, съедая за раз 5-8 мл. смеси. Он чувствует себя хорошо, уже пытается контактировать с окружающим миром. Регулярно принимает солнечные ванны, — рассказали сотрудники зоопарка.
За обезьянкой-сироткой будут ухаживать, как за грудничком, пока она не окрепнет. Примерно через четыре месяца Созара подселят ко взрослым сородичам, а потом отправят в другой зоопарк. Кстати, на днях в челябинском зоопарке детеныша родила и другая самка саймири по кличке Мини. Правда, она малыша не оставила: как и полагается, сама выкармливает и, оберегая, прячет от людских глаз.
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