Андрей Ярмоленко: Спасибо, Дортмунд, никогда не забуду время, проведенное здесь

Полузащитник Андрей Ярмоленко после перехода в «Вест Хэм» обратился к болельщикам своего предыдущего клуба — «Боруссии» ( Дортмунд ).

«Друзья, футбольная жизнь бросила мне новый вызов, который я решил принять. Мне было очень приятно играть за «Боруссию» (Дортмунд). Хочу выразить свою признательность клубу, команде и фантастическим болельщикам за их помощь, поддержку во всем, доброту и теплоту по отношению ко мне. Спасибо, Дортмунд. Никогда не забуду время, проведенное здесь», — написал Ярмоленко в инстаграме.

Friends, the life of the footballer threw me another challenge, which I decided to accept. I was very pleased to play for Borussia Dortmund. I express my gratitude to the club, the team, the fantastic fans for their help and support in everything, for their kindness and warmth in attitude to me. Thank you, Dortmund! I will never forget the time spent here!

Публикация от YarmolenkoAndrey (@yarmolenkoandrey)

11 Июл 2018 в 4:12 PDT 28-летний Ярмоленко провел один сезон в «Боруссии» и в 26 матчах забил шесть голов.