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Skу согласилась на слияние с медиахолдингом 21st Century Fox
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Skу согласилась на слияние с медиахолдингом 21st Century Fox 

ТАСС 11 июля 2018
ТАСС, 11 июля. Телекоммуникационная компания Sky (Великобритания) согласилась на слияние с медиахолдингом 21st Century Fox (США) Руперта Мердока, который предложил за 61%-ый пакет акций £24,5 млрд ($32,48 млрд). Об этом сообщает в среду британский телеканал Sky News.
До этого сделка была отложена, поскольку британские политики и регуляторы выразили опасения, что владелец 21st Century Fox Мердок может получить слишком большое влияние над СМИ в Великобритании.
21st Century Fox пытается развеять эти опасения с помощью ряда уступок, среди которых продажа Sky News, как только сделка будет завершена. В настоящий момент 21st Century Fox владеет 39% Sky. Через другой свой медиахолдинг, News Corporation, Мердок издает в Великобритании газету The Times и таблоид The Sun.
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