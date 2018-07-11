Skу согласилась на слияние с медиахолдингом 21st Century Fox

ТАСС , 11 июля. Телекоммуникационная компания Sky ( Великобритания ) согласилась на слияние с медиахолдингом 21st Century Fox ( США Руперта Мердока , который предложил за 61%-ый пакет акций £24,5 млрд ($32,48 млрд). Об этом сообщает в среду британский телеканал Sky News.

До этого сделка была отложена, поскольку британские политики и регуляторы выразили опасения, что владелец 21st Century Fox Мердок может получить слишком большое влияние над СМИ в Великобритании.