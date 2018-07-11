Ещё
Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске предупредил о вышедшей из тайги медведице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске предупредил о вышедшей из тайги медведице 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Посетителям на время рекомендуют не гулять на смотровой площадке Заповедника «Столбы» и до скалы Такмак. Об этом «360» сообщил корреспондент.
«Медведицу видели в Такмаковском районе. А это как раз там, где у нас беседки заканчиваются. Животное было там замечено», — рассказала пресс-секретарь фанпарка «Бобровый лог» Наталья Дорошенко.
В 2011 году медведь ходил под канатно-кресельную дорогу и напугал охранника. Кроме того, мамы-медведицы в естественной среде начинают отгонять от себя подросших медвежат, которые также могут пугать отдыхающих.
Известно, что 2011 году заповедник был закрыт на полтора месяца для посещения из-за медведей. Наталья рассказала, что предупреждения по поводу хищника поступают неоднократно, однако бесстрашные отдыхающие не боятся зверя. «Да ладно, мы же убежим», — смеются они. Даже пожилую женщину не напугали прогулка дикого животного рядом с человеком.
Раненую дикую птицу обнаружили на парковке офиса строительной фирмы в Красноярске. Сотрудники отдали сокола в зоопарк «Сосны».
360tv.ru: последние новости
Жители Владивостока предложили установить статую леопарда на берегу бухты Патрокл Американская туристка пыталась пронести бомбу на борт самолета Гигантский питон оказался на воле в Польше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент140
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение