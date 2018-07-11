Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске предупредил о вышедшей из тайги медведице

Посетителям на время рекомендуют не гулять на смотровой площадке Заповедника «Столбы» и до скалы Такмак. Об этом «360» сообщил корреспондент.

«Медведицу видели в Такмаковском районе. А это как раз там, где у нас беседки заканчиваются. Животное было там замечено», — рассказала пресс-секретарь фанпарка «Бобровый лог» Наталья Дорошенко

В 2011 году медведь ходил под канатно-кресельную дорогу и напугал охранника. Кроме того, мамы-медведицы в естественной среде начинают отгонять от себя подросших медвежат, которые также могут пугать отдыхающих.

Известно, что 2011 году заповедник был закрыт на полтора месяца для посещения из-за медведей. Наталья рассказала, что предупреждения по поводу хищника поступают неоднократно, однако бесстрашные отдыхающие не боятся зверя. «Да ладно, мы же убежим», — смеются они. Даже пожилую женщину не напугали прогулка дикого животного рядом с человеком.