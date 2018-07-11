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Слава богу, не на Никольской: как английские фанаты отметили победу своей сборной
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Слава богу, не на Никольской: как английские фанаты отметили победу своей сборной 

Bigpicture.ru 11 июля 2018
Фото: Bigpicture.ru
Победа сборной Англии над Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018 (первая за 28 лет) спровоцировала народные гуляния фанатов. Обрадованные выходом в полуфинал болельщики выплеснули веселье из баров на улицы, танцуя на машинах, блокируя движение, забираясь на автобусные остановки и уличные знаки. И вся эта радость, конечно же, заливалась реками алкоголя, так что особенно преданные фанаты до утра не выдерживали — ложились от усталости на дороги, бордюры, лестницы. А добрые полицейские их поутру собирали, как осенние грибы.
Неприятный инцидент произошел в центре Лондона, где обезумевшие от радости фанаты забрались на машину скорой помощи, приехавшей по вызову неподалеку от места гуляний, и прыгали на ней. Лондонская служба скорой помощи заявила, что такому поведению и вандализму «нет оправдания», поскольку врачи этой машины не могли поехать на другие вызовы из-за состояния автомобиля.
Осталось только порадоваться, что эти английские фанаты устроили гуляния не на Никольской улице.
Obviously we are chuffed with the result this afternoon but there is absolutely NO excuse to vandalise emergency service vehicles by jumping on them..
This vehicle is now off the road and unable to respond to patients. We are better than this England…. pic.twitter.com/ZvfG50zjkw
— Joint Response Unit (@LAS_JRU) 7 июля 2018 г.
Покореженная машина скорой помощи.
Live scenes at IKEA — LONDON #ENGSWE pic.twitter.com/rAOEm3cqqA
— (@KingMo786) 7 июля 2018 г.
Магазину IKEA тоже досталось.
Clapham junction…. spot the guy falling through the bus shelter… pic.twitter.com/GzeCGUG4Ui
— victoria coulson (@vickycoulson) 7 июля 2018 г.
Один из болельщиков так радовался, что провалился сквозь крышу автобуса.
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