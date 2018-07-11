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Лаюн стал игроком «Вильярреала»
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Лаюн стал игроком «Вильярреала» 

Советский спорт 11 июля 2018
Как сообщает пресс-служба «желтой субмарины», контракт игрока рассчитан 2021 года.
¡Salta la sorpresa 🎁😆! ¡El Submarino ficha al defensa veracruzano @Miguel_layun 🇲🇽! ¡Bienvenido, oraleeeeeeeee 👏! https://t.co/vZ0XMElMh2 pic.twitter.com/8Hjg3QWs5J
— Villarreal CF (@VillarrealCF) 11 июля 2018 г.
Отмечается, что к новой команде полузащитник присоединится в ближайшие дни.
Напомним, Лаюн с января на правах аренды выступал в Испании за «Севилью», в составе которой провел 18 матчей и забил 2 гола.
В составе своей национальной команды Лаюн выступал ЧМ-2018, где мексиканцы дошли до 1/8 финала.
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