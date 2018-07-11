Недавно ставшая мамой Светлана Зейналова вышла из декрета

В конце мая Светлана Зейналова снова стала мамой. В одной из столичных клиник она родила дочь. 41-летняя ведущая «Доброго утра» на Первом канале позже призналась, что беременность протекала с осложнениями из-за повышенного давления. Однако рядом с ней постоянно находились врачи, которые в любой момент могли оказать ей помощь. К счастью, девочка родилась здоровой.

Весь июнь Светлана наслаждалась материнством и полностью была погружена в заботы о наследнице. Все же телеведущая не стала долго засиживаться в декретном отпуске и на днях вернулась к работе. Однако она появилась не в прямом эфире, а на детском празднике. «А мама уже работает! Детский праздник в концепции „Цирк“ для удивительной девочки Даниэллы! А я Шпрехшталмейстер! Первый раз такая роль! Обычно клоунесса, так что вхожу в форму», — написала она.

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Зейналова отметила, что не стала разлучаться с дочерью. Малышка Вероника в это время находилась в коляске. А вот ее старшая дочь Александра сейчас отдыхает на море. Напомним, первенца она родила от экс-супруга Алексея Глазатова. В раннем возрасте у девочки диагностировали аутизм, но близкие Саши делают все, чтобы она могла жить полноценной жизнью. Вторую наследницу телеведущая родила от своего гражданского мужа по имени Дмитрий.

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