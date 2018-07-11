Правда и мифы о брекетах и зубных пластинках

Многие родители, услышав фразу от детского стоматолога: « Вашему ребенку нужно поставить пластинку» или « Чтобы исправить прикус, надо ставить брекеты», — впадают в состояние неопределенности. В голове сразу всплывают картинки детей с железными зубами, с улыбающимися пластиночными ртами и шепелявой речью. Начинается поиск информации по поводу брекетов в Интернете и на форумах. Вспоминаются знакомые с опытом ортодонтического лечения. Обычно это оказываются люди с не одним этапом лечения и не всегда удачным результатом. В итоге родители десять раз подумают, прежде чем начнут исправлять прикус своему ребенку, а то и вовсе оставят эту затею. Может, мой ребенок перерастет и все само собой исправится? Чтобы помочь родителям принять правильное решение, ниже описана вся правда об исправлении прикуса, а также мифы, которые ходят вокруг ортодонтического лечения.

Мифы:

Брекеты вызывают кариес\пластинки портят зубы. Сам по себе брекет не может вызвать кариес. Фиксация замков осуществляется на специальный материал, содержащий фтор. А вот плохая гигиена вокруг брекета и, как следствие, мягкий налет на зубах — причина всех бед. Родители должны контролировать качество чистки зубов своих детей, иначе кругового кариеса вокруг брекета не избежать. Это же касается и пластинок. Все приспособления во рту являются прекрасными источниками задержки пищи на зубах и размножения бактерий. Поэтому чистим зубы, не пропускаем обязательную профилактическую гигиену полости рта каждые полгода — и будут вам ровные и здоровые зубы.

Брекеты расшатывают зубы и вызывают пародонтоз. Действительно, на этапе лечения с помощью брекет-системы зубы становятся подвижными. Ну а как по-другому выровнять или переместить зуб? При правильных действиях врача эта подвижность является физиологичной и не приводит к расшатыванию зубов. К концу лечения и некоторое время после снятия брекетов зубы стабилизируются и перестают быть подвижными. А насчет пародонтоза — брекеты, наоборот, выступают шинирующим элементом при лечении десен, и пародонтологи часто прибегают к помощи ортодонтов.

Ретейнер ставится на всю жизнь. Как вы себе представляете подростка, который относит брекет-систему 2 года, а потом ему сообщат, что теперь носим ретейнер пожизненно. Всю жизнь! Чтобы зубы не разъехались. Вряд ли ортодонтия продолжила бы свое существование с такими жесткими условиями. Ретейнер ставится на всю жизнь только при условии, если он выступает шиной для зубов, в основном у пародонтологических больных. При качественном ортодонтическом лечении, созданных правильных контактах между зубами, соблюдении временного периода стабилизации зубов пациент может закончить лечение без ретейнера. Либо ортодонт установит его на год, на всякий случай, для его спокойствия и спокойствия пациента, а не на 5 лет, как это часто бывает.

После снятия брекетов все зубы вернутся обратно. Начнем с того, что при любом исходе событий такого положения зубов, как было при начале лечения, не будет никогда. Поверьте, иногда ортодонтам такое «волшебство» очень пригодилось бы, когда понимаешь, что что-то пошло не так. Действительно, процент рецидива имеет право на существование. Зубы могут немного развернуться, либо где-то может открыться щель. Если ситуация не усугубляется, то лучше все оставить как есть. Значит, при определенных перемещениях нижней челюсти и смыкания зубов были в местах рецидива суперконтакты, и зуб развернулся так, как ему удобно, устранив данную проблему.

Выравнивание зубов меняет лицо. Надо понимать, что изменить внешность с помощью выравнивания зубов невозможно. Другое дело, когда пациенту, помимо выравнивания зубов, смещают, например, челюсть вперед или назад либо выводят передние зубы в такой наклон, что может незначительно отразиться на положении губы. Меняет лицо только хирургическая операция, проводимая совместно с лечением на брекет-системе. Тогда у человека действительно меняется внешность, но не за счет зубов, а за счет измененных в размерах или смещенных челюстей.

Лечение с помощью пластинок не дает никакого результата. Потом придется ставить брекеты. На самом деле маленьким пациентам можно помочь намного эффективнее и проще, чем подросткам, например, в 16 лет. Пластинки громоздкие, часто плохо держатся, нарушают речь ребенка, и эффект от ношения виден как минимум через полгода, а иногда, из-за плохой кооперации с пациентом, вообще эффекта не наступает. Но при наличии стольких минусов работа пластинки или каппы в период активного роста челюстей может полностью исправить серьезные патологии прикуса, устранить вредные привычки и научить ребенка дышать носом. Согласитесь, правильней заниматься профилактикой заболеваний и не дожидаться прогрессирования патологии, за лечение которой придется заплатить намного больше, чем за обычную пластинку.

С брекетами и боксом не позанимаешься, и целоваться не сможешь. Брекет-система не может и не должна влиять на установленный образ жизни пациента. Для защиты брекетов и зубов на контактных видах спорта существуют специальные индивидуальные каппы. Вам лишь придется их периодически корректировать в кабинете у ортодонта из-за перемещения зубов. Что касается пластинок, то на активные спортивные занятия лучше снять аппарат, ничего не случится, если ребенок побудет без пластины час или полтора. Ну а целоваться можно и нужно! Не бойтесь навредить своему партнеру, даже если и у него будут брекеты. Возможно даже, наоборот, испытаете новые ощущения! А это еще никому не мешало:)

Правда:

Болевые ощущения при перемещениях зубов. Действительно, после установки брекет-системы пациенты испытывают неприятные ощущения: ноющую боль, усиливающуюся при надавливании на зубы, порог боли измеряется индивидуально; ощущения — как будто «чешется» десна и присутствует напряжение в зубах. Длительность этих ощущений наблюдается у всех по-разному, в основном от недели до трех у самых «нежных» пациентов. Каждая замена дуги и цепочек будет напоминать о себе при приеме пищи на протяжении нескольких дней. Пациент постепенно привыкает к таким ощущениям и уже не обращает внимания на них. Иногда при сильных болях можно выпить таблетку обезболивания. Однако лучше с ними не переусердствовать, так как противовоспалительные препараты тормозят перемещения зубов, и лечение продлевается. Да и нет большой необходимости принятия более одной таблетки за весь период ношения брекет-системы.

Нет гарантий на результат лечения. К сожалению, ортодонт, как и врач любой специальности, не сможет гарантировать вам, что лечение пройдет на 100% успешно, по плану и во временные интервалы, прописанные в договоре. Надо понимать, что каждый организм индивидуален, физиологические процессы перемещения зубов у всех разные: у кого-то зубы начинают выравниваться уже через месяц, а у кого-то через три. Бывает, что зубы просто перестают перемещаться в определенный момент в силу разных причин, и тогда приходится возвращаться назад на несколько этапов или менять тактику лечения. Все эти нюансы предугадать сложно. Поверьте, в интересах ортодонта провести и закончить ваше лечение, придерживаясь плана и договора, подписанного с обеих сторон. Также ортодонт, составляя план лечения, не может знать, будет ли пациент добросовестно следовать его рекомендациям по ношению резинок и диете, не пропускать приемы. Поэтому результат лечения зависит не только от врача, но и от самого пациента.

Ношение брекетов приводит к оголению корней и рассасыванию кости вокруг зубов. К сожалению, есть такие пациенты (но их процент невелик), у которых под влиянием нагрузки костная ткань рассасывается больше, чем у других. Понять это можно только на этапе лечения. Причинами оголения корней могут служить неправильная тактика врача-ортодонта в лечении, наличие изначально тонкой десны и тонкого слоя костной ткани вокруг корней зубов, некачественная гигиена полости рта.

Брекеты в сменном прикусе. Одним из результативных методов лечения детей в сменном прикусе является фиксация четырех брекетов на резцы и по одному замку с каждой стороны на первые коренные зубы или вторые молочные жевательные зубы. Дуги устанавливаются таким образом, что не мешают смене зубов, а изгибы на дугах стимулируют рост зубных дуг. Таким образом решается две проблемы: неровных зубов и дефицита места для прорезывания зубов. После лечения ставится ретейнер на 4 передних зуба до прорезывания клыков.

Лечиться на брекет-системе можно и во время беременности. Беременность не является причиной для снятия брекет-системы, если, конечно, будущая мама соблюдает гигиену полости рта. Мягкий налет может привести не только к кариесу, но и к поражению пародонта и всего организма в целом — из-за пониженного иммунитета. Лечение проходит в более медленном режиме и с малыми нагрузками. Костная ткань становится более рыхлой, а зубы более подвижными, и чтобы вернуть зубам прежнюю стабильность и минимализировать рецидив, надо действовать медленно и аккуратно.

Теперь, зная всю правду об ортодонтическом лечении, вам будет нетрудно принять решение в пользу ровной и здоровой улыбки вашего ребенка.