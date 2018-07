Независимая леди босс: 5-летняя Селена Гомес умилила интернет-пользователей

Мы бы не стали связываться с маленькой Селеной Гомес — уже в пятилетнем возрасте будущая артистка проявляла характер. Сегодня ее мама Мэнди Корнетт в своем Инстаграм опубликовала архивное видео с участием ее дочери. В кадре Селена разговаривает по телефону с мамой, эмоционально жестикулируя.

Селена разговаривала со мной по телефону, когда я была на работе. Я спрашивала, как прошел ее день в школе. Моя нахальная, независимая, восхитительная леди босс. Она — частичка моего сердца, первая любовь. Грейси точно такая же. Маленькие дьяволицы. Мои девочки родились быть лидерами.

Интернет-пользователи пришли в восторг от харизмы Селены Гомес. В комментариях они осыпали певицу комплиментами: «Это самое прекрасное видео, которое я когда-либо видел», «До чего же она милая!», «Ей было предначертано стать боссом».

