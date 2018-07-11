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Рыбачка два часа боролась с двухметровой акулой и победила
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Рыбачка два часа боролась с двухметровой акулой и победила 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Американка выловила двухметровую акулу и вытащила ее на пляж. Видео инцидента опубликовал портал Fox News.
Лорен Биггерс (Lauren Biggers) из города Конро, штат Техас, вместе с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они закинули удочки и веселились на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и принялась тянуть попавшуюся на наживку рыбу.
После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу. «Я думаю, что если бы не тренировки, я бы не смогла поймать рыбу, которая весит больше, чем я. Когда я вытащила ее на берег, то ощутила невероятный восторг, ведь все это время я сомневалась, что смогу сделать это, но очень хотела», — призналась она.
Как только Биггерс вытянула рыбу на берег, ее муж выбежал из ресторана и помог ей оттащить ее подальше от воды. Они сделали несколько фотографий с уловом и отпустили акулу в океан.
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