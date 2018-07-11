Подросток умер в реанимации Невинномысска после операции

Подросток погиб после операции в невинномысской городской больнице, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.

Юношу госпитализировали 7 июля с острым аппендицитом. Врачи обследовали пациента, провели операцию и назначили терапию. В тот же день подросток умер в больнице. Патологоанатомы провели вскрытие и предположили, что юношу убила злокачественная гипотермия, возникшая после применения анестезии. Такое заболевание встречается редко и сложно диагностируется.

Следователи ведут проверку в больнице, чтобы составить полную картину произошедшего несчастья. Там пройдёт судебно-медицинская экспертиза и служебные разбирательства, персонал больницы опросят.