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Подросток умер в реанимации Невинномысска после операции
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Подросток умер в реанимации Невинномысска после операции 

АиФ Ставрополье 11 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Подросток погиб после операции в невинномысской городской больнице, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
Юношу госпитализировали 7 июля с острым аппендицитом. Врачи обследовали пациента, провели операцию и назначили терапию. В тот же день подросток умер в больнице. Патологоанатомы провели вскрытие и предположили, что юношу убила злокачественная гипотермия, возникшая после применения анестезии. Такое заболевание встречается редко и сложно диагностируется.
Следователи ведут проверку в больнице, чтобы составить полную картину произошедшего несчастья. Там пройдёт судебно-медицинская экспертиза и служебные разбирательства, персонал больницы опросят.
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