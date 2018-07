Вести из соцсетей: где отдыхает Флойд Мэйуэзер и как выглядит «поджаренный» Джо Роган

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

“Grown Man On ya” @trboxing @marathonsportco #veganathlete #vegan #philly #jamaica #August18th

Публикация от Bryant B. Y Jennings (@byjennings)

10 Июл 2018 в 4:46 PDT Джарелл Миллер увидел огромные бицухи…

Killed shoulders WITH @flex_lewis… and THESE MONSTERS TODAY was IN THE GYM today KILLING IT also @juandieselmorel @bevsgym @arash_rahbar @flex_lewis

Публикация от JARRELL BIGBABY MILLER (@bigbabymiller)

9 Июл 2018 в 9:57 PDT …и решил не терять времени даром

I’m not playing On the grind you can’t do what I do just do you. Yea I lift weights and I’ll out work any HEAVY WEIGHT I’ll BEAT HIM INTO A PULP — thank you BIG BRO FOR MOTIVATION AND WISE WORDS @flex_lewis YOU CAN BE GOOD BUT YOIR TEAM CAN HELP YOU BE BETTER @gorillammatechs @fab_willy @reckperformance @kingcave @vinnyfitny @bevsgym

Публикация от JARRELL BIGBABY MILLER (@bigbabymiller)

9 Июл 2018 в 1:26 PDT Твоё лицо (на самом деле — Джо Рогана ), когда ты заседаешь в 85-градусной сауне

I’m all about dat sauna life! Sweating my balls off for at least 20 minutes several times a week truly makes me feel amazing. It can increase endurance, it increases blood flow to the skeletal muscles, it improves thermoregulatory control and more! @foundmyfitness has a great report about the benefits of regular sauna use on her site. «One study demonstrated that a 30 minute sauna session 2 times a week for 3 weeks post-workout increased the time that it took for study participants to run until exhaustion by 32% compared to baseline» This was accompanied by a 7.1% increase in plasma volume and a 3.5% increase in red blood cell count. Crazy shit! Follow @foundmyfitness for this kind of info and more, she’s a wealth of health and wellness information!

Публикация от Joe Rogan (@joerogan)

9 Июл 2018 в 3:29 PDT Александр Шлеменко напоминает о субботнем бое его друга — Андрея Корешкова

Мы прибыли в Рим , уже в эту субботу 14 июля Андрею @koreshmmarus предстоит бой. Не пропустите. @shlemenkostormschool @newstreamsport @rodnyegoroda

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

10 Июл 2018 в 5:34 PDT Абнер Марес спекулирует перчатками Adidas

You guys want your own Custom made gloves by @adidasboxing?… its simple just click the link on my Bio and you can pick from many colors and make it just as you dreamed feel like a champ …and its not just the look its thee feel on these gloves is Amazing. #lookgoodfeelgood #trainlikeachamp #adidasboxing #custommade #teammares #heretocreate #mygloves

Публикация от Abner Mares Martinez (@abnermares)

9 Июл 2018 в 9:52 PDT Дмитрий Бивол пронзает взглядом

Tunnel vision? Eyes on the prize @vsenabox — #boxing #boxer #professional #fighter #monday #motivation #goals #champ #workout #grind #mode #russia #fifa #moldova #korean #fitness #practice #kyrgyzstan #boxeo #summer #vibesk

Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)

9 Июл 2018 в 10:43 PDT Дмитрий Кудряшов работает на лапах в боксерском клубе Николая Валуева

Александр Емельяненко налаживает связи с корейскими политиками

Посол Республики Корея Российской Федерации У Юн Гын и первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Ли Ин Хо! #Россия #Корея

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

9 Июл 2018 в 11:07 PDT Эдди Херн сообщает о заключении сделки на поединок между Деревянченко и Джейкобсом

Done deal! @danieljacobstko will face Sergey Derevenchenko for the IBF World title in NY — date coming soon! @hboboxing #andthenew

Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

10 Июл 2018 в 9:02 PDT Флод Мэйуэзер отдыхает на островах Тёркс и Кайкос

#turksandcaicos #travel #tmt Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

10 Июл 2018 в 4:58 PDT … Таиланде

#phuketthailand #travel #tmt Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

10 Июл 2018 в 5:12 PDT …и Арабских Эмиратах

#dubai #travel #tmt #video

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

10 Июл 2018 в 5:46 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.