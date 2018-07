Гари Линекер: «Махрез заслужил переход в „Манчестер Сити“

"Лестера" Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер — о переходе Рияда Махреза в «Манчестер Сити».

— Желаю Рияду Махрезу всего наилучшего в «Манчестер Сити», — написал эксперт в Твиттере. — Он сыграл огромную роль в чемпионстве «Лестера». Следить за его игрой в последние годы было большим удовольствием. Он заслужил переход своей мечты в команду Пепа Гвардиолы и возможность выиграть много трофеев. Спасибо, Рияд.

27-летний алжирец в прошлом сезоне провел 41 матч за «Лестер» и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 10 июля 2018 г.