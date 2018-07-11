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Невероятно страшные моменты, снятые на видео дайверами
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Невероятно страшные моменты, снятые на видео дайверами 

Trendymen 11 июля 2018
Фото: Trendymen
Океан темен и полон загадок. Толща воды может скрывать от человека все, что угодно — от странных, невиданных прежде созданий, до развалин древней Атлантиды. Камеры глубоководных дайверов иногда делают реально страшные кадры. Как такое вообще может быть?
Совсем недавно ученые наткнулись на акулу, которая считалась вымершей целых 80 миллионов лет назад. А как насчет рыбы, способной жить по 500-700 лет? Именно такую повстречали испуганные рыбаки у берегов Гренландии — на берегу только видеозапись убедила исследователей, что странная встреча действительно была. Это видео показывает наглядно — подводный мир место не для слабонервных!
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