Фотографии, которые заставят вас бояться лета

Разве лето не должно быть самым классным временем года? Погода прекрасна, деревья покрыты зеленью, а вечера напоены романтикой — так, по крайней мере, должно быть в идеале. Добавить сюда отпуск на побережье и, конечно, вот он рецепт прекрасного настроения. К сожалению, реальность немного отличается от всего вышесказанного. Посмотрите внимательно на эти снимки. Еще хочется лета? Верните зиму, да поскорее!

Кемпинг смерти

Лето прекрасное время для кемпинга в лесу. Палатка, друзья, костер, немного алкоголя…. И странные создания, которые вполне могут появиться из пугающей темноты между деревьями. Эта фотография была сделана компанией приятелей в прошлом году. Присмотритесь к ней. И забудьте о кемпингах в лесу!

Ужасы зоопарка

Конечно, зоопарки задумывались как полностью безопасное место. Люди приходят сюда, чтобы увидеть экзотических животных, верно? Какой может быть риск! Однако реальность расставляет все по своим местам. Даже вольеры, даже глубокие рвы не могут обезопасить человека. Тем более, если он не очень умен. Парень на снимке решил на спор пролезть в клетку к медведю — по счастью, его удалось спасти.

Серфинг с акулами

На море в июне? Нет уж, увольте. Акулы, черт их дери, подстерегают вас вообще везде — и нет, это не крик паники. Конечно, этот пугающий снимок сделан в Австралии , где серферы уже привыкли выходить на берег без ноги. Но нападение акулы вполне реально и там, где вы вообще этого не ожидаете — к примеру, существуют виды пресноводных акул, способных заплывать даже в реки.

Парк развлечений

Легким движением расстегнутого ремня безопасности парк развлечений превращается в парк ужасов. Безусловно, на сегодняшний день все тематические парки оборудованы по последнему слову техники и более того, каждый аттракцион обслуживают специальные люди, приставленные следить за техникой. Но накладки случаются. Серьезно, любой аттракцион опасен. К примеру, эта фотография показывает единственного спасшегося мужчину, катавшегося на аттракционе, который дал сбой.

Отвратительный пляж

Пугает вода и вы думаете, что на пляже будет веселее? Ну, смотря что вы считаете весельем, конечно. Практически любой пляж (если это не частное, постоянно очищаемое владение) может стать настоящим подарком для любителя ужасов. Разлагающийся труп милого (в прошлом) дельфина на берегу? Собачка, отправившаяся поплавать месяц назад? Легко.

Легкий загар

Солнечный ожог — звучит не так уж и страшно, верно. Может потому, что вы еще не встречались с серьезными ожогами, как этот парень с фотографии выше. А как насчет солнечного удара, после которого еще несколько дней чувствуешь себя живым трупом? Добро пожаловать в три месяца палящего солнца, друзья!

Сумасшедший аквапарк

Несчастные случаи преследуют аквапарки. Чем выше водяная горка, тем длиннее очередь желающих прокатиться на ней мальчишек, так было и так будет всегда. Безопасно ли это? К сожалению, нет — что бы там не утверждала дирекция аквапарка. Дети часто получают серьезные порезы на стыках пластика. Фото выше? Оно просто ужасно, на самом деле. Мальчишке напрочь отрезало голову — и это просто водяная горка.

Пугающая глубина

На самом деле, большинство людей даже не задумывается над тем, что скрывает толща воды. Черт с ними, с акулами, вы только посмотрите на эту фотографию — парень оказался на краю подводного обрыва, ведущего в неизведанные глубины. Да там хоть Ктулху может жить, кто его знает!