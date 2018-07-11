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Рыбакам разрешили выловить в костромских реках по одному сому
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Рыбакам разрешили выловить в костромских реках по одному сому 

Kostroma.Today 11 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
Стало известно, сколько рыбы разрешает выловить Росрыболовство, узнал KOSTROMA.TODAY. Новые нормы появились из-за того, что в Горьковском водохранилище уменьшилось количество рыбы.
Чтобы исправить ситуацию, азарт рыбаков решили сдерживать.
По данным Росрыболовства, за сутки костромичи имеют право выловить только 1 сома или по 5 килограммов лещей, судаков, щук и сазанов. До этого рыбаков уже ограничивали — в 2009 году их заставили выпускать на волю молодых рыб. Следить за соблюдением правил будут инспекторы Росрыболовства. Нарушителям придётся заплатить штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.
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