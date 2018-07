Кто возместит США траты на НАТО?

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U. S. ?

Многие страны НАТО , которые, как этого ожидают, мы должны защищать, не только не вносят свои нынешние 2% взносов (что и так мало), но и запоздали на много лет с платежами, которые еще не сделаны. Кто вернет деньги США ?— Президент США Дональд Трамп .

