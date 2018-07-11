Как защититься от акулы и что делать, если она напала

Акулы — очень интересные животные, которые пользуются большой популярностью у посетителей океанариумов. Но повстречаться с ними у побережья, в открытом море или во время погружения с аквалангом — сомнительное удовольствие. Конечно, это не значит, что нужно отказаться от отдыха у океана, просто нужно быть осторожным и внимательным, а главное — изучать акульи повадки, чтобы знать, как хищницы себя поведут в той или иной ситуации. В этом поможет цикл «Неделя акул», который выходит на Discovery Channel с 23 июля.

Правильно выбирайте место и время для отдыха

Новой Зеландии, Южно-Африканской Республике и Если вы не мыслите свой отпуск без океана, выбирайте пляжи, воды которых защищены специальными противоакульими сетками (они очень распространены в Австралии Гонконге ), а вот открытого моря и глубоководных проливов лучше избегать. Повстречать акул можно и в пресной воде: например, озеро Никарагуа известно обитающим в нем одноименным видом акул, гангская акула водится в бассейне реки Ганг, а тупорылая акула в поисках пищи порой преодолевает десятки и сотни километров вверх по течению Миссисипи, Амазонки, Замбези, Ганга, а также рек Австралии и Южной Африки.

Вероятность встречи с акулой сильно возрастает ночью, когда к поверхности воды поднимается планктон: он привлекает мелких рыб, те в свою очередь, приманивают крупных хищных рыб, за которыми ведут охоту уже акулы. Рассвет и сумерки также считаются опасным временем для купания.

Правильно подготовьтесь

Хотя расхожее мнение о том, что акула чует каплю крови за несколько километров, не получило подтверждения, обоняние у акул действительно хорошее, и лучше не испытывать судьбу и не лезть в воду, если на теле есть кровоточащие царапины. Хотя лишь немногие акулы — например, слоновая — различают цвета, они способны видеть контрасты, поэтому, если не хотите вызвать у этих хищников ассоциации с тропическими рыбами, от полосатого купальника лучше отказаться. Блестящие украшения отражают свет, как рыбья чешуя, поэтому их тоже лучше оставить на суше. Отправляйтесь купаться в компании, ведь эти подводные хищники охотнее нападают на одиночек. Если вы собираетесь исследовать водные глубины, не помешает вооружиться специальной акульей дубинкой, которую в свое время опробовал (и, предположительно, изобрел) Жак Ив Кусто, описав свой опыт в книге «Живое море».

Сохраняйте хладнокровие

Даже если вы заметили в воде акулу, а она заметила вас, есть шансы, что она проплывет мимо. Чтобы повысить их, нужно сохранять спокойствие. Паника и резкие движения могут спровоцировать хищника на нападение, ведь такое поведение характерно для раненого животного, а акулы любят легкую добычу. Привлечь их могут и усиленно вырабатываемые гормоны стресса, которые они прекрасно чувствуют. Также важно не преграждать акуле путь к открытому океану — она может посчитать это вызовом.

Смотрите в оба Плавая в водах, где обитают акулы, внимательно смотрите по сторонам, чтобы не пропустить их приближения, ведь они нередко нападают внезапно. Если же вы вдруг повстречали-таки акулу, ни в коем случае не спускайте с нее глаз: часто перед нападением эти хищники кружат вокруг потенциальной жертвы, а затем резко нападают сбоку или со спины, ваша же задача — не дать этой неожиданной атаке пройти. Если вы находитесь в компании других пловцов или дайверов, повернитесь друг к другу спинами — это обеспечит вам лучший обзор и более эффективную защиту. Даже если акула не проявляет видимых признаков агрессии и не преследует вас, пока вы уплываете прочь, все равно старайтесь не упускать ее из поля зрения.

Отступайте к безопасному месту

Если акула находится далеко и пока не выказывает желания наброситься на вас, спокойно и уверенно плывите к ближайшему безопасному месту, будь то берег или лодка. Помните о плавности движений — лучше всего плыть брассом, так как это самый бесшумный стиль плавания. Сохраняйте бдительность до тех пор, пока не окажетесь в безопасности. Если вы занимаетесь дайвингом, а берег неблизко, можно спуститься на дно в поисках подводных рифов или камней, где, по крайней мере, не придется опасаться нападения со спины и можно будет сосредоточиться на защите.

Бейте в уязвимые точки

Органы акулы способны улавливать следы электрических импульсов, вырабатываемых сердечной мышцей, поэтому притвориться мертвым не получится. (Да и в любом случае они не брезгают падалью). Бегство — вариант только тогда, когда акула не показывает признаков враждебности, да и вообще находится на приличном расстоянии. Если же хищник настроен агрессивно, в заплыве наперегонки с ним вам не выиграть, так как при нападении акулы способны развивать высокую скорость (более 50 км/ч у акул-мако и более 40 км/ч у белых акул). Единственное, что вам остается в такой ситуации — собственноручно доказать агрессору, что с человеком лучше не связываться. У акулы есть три уязвимые точки — это глаза, жабры и кончик носа, на котором сосредоточено множество рецепторов и нервных окончаний. Вам нужно целиться именно в них. Здорово, если у вас есть гарпун, копье или ружье для подводной охоты. Если их нет, подойдет камень, камера, маска для плавания или любой другой предмет. В крайнем случае пускайте в ход кулаки, локти, ноги и колени. Удары должны быть точными, сильными и быстрыми. Даже если акула вас укусила, не останавливаясь, продолжайте бить ее в уязвимые точки, пока она не отступит. Но даже в этом случае не стоит расслабляться — по вашу душу могут пожаловать ее сородичи, поэтому после боя быстрыми и плавными движениями плывите в безопасное место.

Обратитесь за медицинской помощью

Если вас укусила акула, в первую очередь нужно остановить кровотечение, обработать и перевязать рану и обратиться за помощью к специалистам. Ожидая врача, важно не нервничать, иначе разогнавшаяся кровь может усугубить кровотечение. Даже если полученные травмы кажутся вам пустяковыми, лучше все равно обратиться к врачу — в рану могла попасть инфекция.

Узнать новые интересные факты о подводных хищниках можно из программ цикла «Неделя акул» на Discovery Channel. Каждый день с 23 по 29 июля с 21:00 до 23:00 канал будет демонстрировать премьеры об акулах, в том числе захватывающие проекты с участием известного эксперта-экстремала Беара Гриллса, звезды НБА Шакила О´Нила и экс-чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата по смешанным единоборствам Ронды Роузи.