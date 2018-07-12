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Котенка леопарда из приморского зоопарка начала вскармливать собака
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Котенка леопарда из приморского зоопарка начала вскармливать собака 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Новорожденного леопарда отдали другому животному, чтобы его не съела родная мама.
Собака, обитающая в приморском зоопарке во Владивостоке, начала «воспитывать» недавно родившегося котенка леопарда.
Около месяца назад у леопарда по кличке Алена появилось потомство. По словам сотрудников зоопарка, оказалось, что хищницы нет материнского инстинкта. Чтобы она не съела своего детеныша, его решили отдать на выкармливание другому животному. «Приемной матерью» котенка стал спаниель по кличке Шери. Собака также недавно ощенилась.
В аккаунте зоопарка в Instagram опубликовано видео, на кадрах которого юный леопард играет с «новой мамой» и черным щенком спаниеля.
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