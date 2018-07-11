Marca посвятила Роналду оригинальную обложку. Фото

Испанское издание Marca посвятило сегодняшнюю обложку уходу нападающего Криштиану Роналду из "Реала" . 33-летний португалец вчера стал игроком «Ювентуса», подписав с туринским клубом 4-летний контракт.

На обложке сегодняшнего номера испанской газеты изображен 451 мяч, на каждом из которых нарисована эмблема клуба, в ворота которого забил португальский форвард.

Hoy te espera en el quiosco una portada histórica de @MARCA #AdiósLeyenda Adiós @Cristiano. pic.twitter.com/v8kCifnE0J

— MARCA (@marca) 11 июля 2018 г.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять «Золотых мячей», из которых четыре он получил в составе «Реала».