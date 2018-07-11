СМИ: родившегося в Шотландии дальневосточного леопарда отправят во Владивосток 

Администрация заповедника «Кернгормс» в северной области Шотландии Хайленд планирует возвратить в дикую природу новорожденного дальневосточного леопарда. Животное отвезут во Владивосток, сообщила во вторник газета The Independent.
«Возможность отправить разведенных в неволе дальневосточных леопардов обратно на их историческое место обитания — в Россию — будет способствовать сохранению вида», — цитирует издание представителя заповедника.
Дальневосточный леопард — самая редкая большая кошка на планете, он занесен в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. В начале 2000-х годов в дикой природе насчитывалось лишь около 30 особей этого вида.
Постановлением правительства России в 2012 году был образован приморский национальный парк «Земля леопарда», целью которого является спасение и сохранение дальневосточного леопарда. К 2015 году в нем было зафиксировано уже около 70 особей.