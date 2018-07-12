Домашняя кошка выкармливает трех котят манула в Новосибирском зоопарке

НОВОСИБИРСК , 12 июл — РИА Новости . Домашняя кошка в Новосибирском зоопарке стала мамой для трех котят сибирского манула, которые родились слабыми и могли погибнуть, сообщает зоопарк в четверг.

Ранее в среду в зоопарке сообщали, что в мае потомство принесли две самки дикого кота манула. Одна из них воспитывает двух котят, а другая сразу шестерых. Котята уже начали выходить в открытые вольеры. Как выяснилось, первая самка манула родила не двух, а пятерых котят, однако трех из них сотрудникам учреждения пришлось забрать через три дня после рождения, так как они оказались очень слабыми.

"На помощь призвали кормилицу — домашнюю кошку. Это семейство сейчас живет в вольере недоступном для наблюдения. Но уверяем, что кошка стала трем маленьким манулам замечательной приемной мамой, они хорошо набирают вес и развиваются по возрасту. Их уже ненадолго выносят в открытый вольер и скоро они полностью в него переедут и все смогут наблюдать за малышами", — говорится в сообщении зоопарка.

В зоопарке рассказали, что новорожденный манул весит 80-100 граммов. К двум месяцам их вес увеличивается почти в десять раз. Когда малыши подрастают, их осматривают, взвешивают, проводят вакцинацию. Манулы являются очень уязвимыми, и поэтому в Новосибирском зоопарке организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек.

Чехии, Австрии, Великобритании. В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года. Котят манула распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и Европейской программ по сохранению вида. Потомки живущих в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии Польше , Франции, Швейцарии

Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило

Еще одно название манула — палласов кот. Он получил его в честь немецкого натуралиста Петера Палласа, который открыл манула на побережье Каспийского моря в ХVIII веке. Есть гипотеза, что он находится в родстве с персидскими кошками, которые похожи на него пушистой шерстью, округлыми формами и довольно необычной для остальных пород формой головы. Кончики серой густой шерсти — белые, отчего кажется, что манул слегка припорошен снегом. У него более плотное телосложение, чем у домашних собратьев. Вес манула — около пяти килограммов. А лапы — более толстые и короткие.