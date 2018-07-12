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Домашняя кошка выкармливает трех котят манула в Новосибирском зоопарке
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Домашняя кошка выкармливает трех котят манула в Новосибирском зоопарке 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 12 июл — РИА Новости. Домашняя кошка в Новосибирском зоопарке стала мамой для трех котят сибирского манула, которые родились слабыми и могли погибнуть, сообщает зоопарк в четверг.
Ранее в среду в зоопарке сообщали, что в мае потомство принесли две самки дикого кота манула. Одна из них воспитывает двух котят, а другая сразу шестерых. Котята уже начали выходить в открытые вольеры. Как выяснилось, первая самка манула родила не двух, а пятерых котят, однако трех из них сотрудникам учреждения пришлось забрать через три дня после рождения, так как они оказались очень слабыми.
"На помощь призвали кормилицу — домашнюю кошку. Это семейство сейчас живет в вольере недоступном для наблюдения. Но уверяем, что кошка стала трем маленьким манулам замечательной приемной мамой, они хорошо набирают вес и развиваются по возрасту. Их уже ненадолго выносят в открытый вольер и скоро они полностью в него переедут и все смогут наблюдать за малышами", — говорится в сообщении зоопарка.
В зоопарке рассказали, что новорожденный манул весит 80-100 граммов. К двум месяцам их вес увеличивается почти в десять раз. Когда малыши подрастают, их осматривают, взвешивают, проводят вакцинацию. Манулы являются очень уязвимыми, и поэтому в Новосибирском зоопарке организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек.
В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года. Котят манула распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и Европейской программ по сохранению вида. Потомки живущих в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило
Манул — редкий хищник степей и полустепей Евразии, занесен в международную и российскую Красные книги. Кроме того, ему угрожают браконьеры, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этого животного, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в республиках Тува, Бурятия, а также в юго-восточной части Забайкальского края.
Еще одно название манула — палласов кот. Он получил его в честь немецкого натуралиста Петера Палласа, который открыл манула на побережье Каспийского моря в ХVIII веке. Есть гипотеза, что он находится в родстве с персидскими кошками, которые похожи на него пушистой шерстью, округлыми формами и довольно необычной для остальных пород формой головы. Кончики серой густой шерсти — белые, отчего кажется, что манул слегка припорошен снегом. У него более плотное телосложение, чем у домашних собратьев. Вес манула — около пяти килограммов. А лапы — более толстые и короткие.
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