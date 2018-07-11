Майга покинул тульский «Арсенал» и перешел в «Метц»

Полузащитник Хабиб Майга вернулся из тульского «Арсенала» в «Сент-Этьен» после истечения срока аренды. 22-летний ивуариец следующий сезон проведет в «Метце» на правах аренды.

В прошлом сезоне Майга с февраля выступал за тульскую команду, однако принял участие всего в одной встрече против «Ахмата» (1:0).

Примечателен тот факт, что ранее «Метц» объявил о подписании защитника Стоппила Сунзу, который также в прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский «Арсенал».

🔁 C'est officiel, Habib Maïga est Grenat. Le milieu défensif de 22 ans est prêté une saison par @ASSEofficiel. Plus d'infos ➡️ https://t.co/B30rlMeAmc pic.twitter.com/FLXSMNy5ci

— FC Metz ☨ (@FCMetz) 10 июля 2018 г.