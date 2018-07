Антуан Гризманн стал лучшим игроком матча Франция-Уругвай

Лучшим футболистом матча между национальными сборными Уругвая Франции , что проходил в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде, стал нападающий сборной Франции — Антуан Гризманн . Футболисту был вручен престижный трофей BUD Man of the Match.

Являясь постоянным спутником мировых первенств, бренд традиционно вручает награду BUD Man of the Match футболисту, который внес наиболее ощутимый вклад в игру своей команды. При этом победителя определяют не специалисты, а болельщики. Проголосовать за любимого игрока можно с 14 июня по 15 июля на официальном сайте и в приложении FIFA, либо в чат-боте бренда. Голосование начинается в перерыве каждого матча и заканчивается с финальным свистком.

На Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 трофей BUD Man of the Match представлен в новом дизайне. Обновленный трофей BUD Man of the Match представляет собой красный хрустальный кубок в форме бокала с мозаичным 3D тиснением в форме логотипа BUD. По мере удаления от темного основания трехмерный узор становится все более прозрачным. Красный цвет и свечение из самого центра трофея дополняют ощущение победы и торжества.

Любой желающий также может стать ближе к трофею BUD Man of the Match и сделать памятный снимок. Стела с наградой представлена в зоне BUD Beer Gardens на всех стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и на Фестивалях болельщиков FIFA.

Фото: Архив BUD