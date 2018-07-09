Антуан Гризманн стал лучшим игроком матча Франция-Уругвай 

Лучшим футболистом матча между национальными сборными Уругвая и Франции, что проходил в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде, стал нападающий сборной Франции — Антуан Гризманн. Футболисту был вручен престижный трофей BUD Man of the Match.
Являясь постоянным спутником мировых первенств, бренд традиционно вручает награду BUD Man of the Match футболисту, который внес наиболее ощутимый вклад в игру своей команды. При этом победителя определяют не специалисты, а болельщики. Проголосовать за любимого игрока можно с 14 июня по 15 июля на официальном сайте и в приложении FIFA, либо в чат-боте бренда. Голосование начинается в перерыве каждого матча и заканчивается с финальным свистком.
Криштиану Роналду, Филиппе Коутиньо, Лука Модрич, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Денис Черышев уже удостаивались чести получить трофей BUD Man of the Match.
На Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 трофей BUD Man of the Match представлен в новом дизайне. Обновленный трофей BUD Man of the Match представляет собой красный хрустальный кубок в форме бокала с мозаичным 3D тиснением в форме логотипа BUD. По мере удаления от темного основания трехмерный узор становится все более прозрачным. Красный цвет и свечение из самого центра трофея дополняют ощущение победы и торжества.
Любой желающий также может стать ближе к трофею BUD Man of the Match и сделать памятный снимок. Стела с наградой представлена в зоне BUD Beer Gardens на всех стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и на Фестивалях болельщиков FIFA.
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Фото: Архив BUD