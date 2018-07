Тысячи болельщиков вышли на Елисейские поля отпраздновать победу Франции в полуфинале ЧМ

Англия ( Париж широко отметил победу сборной Франции в полуфинале чемпионата мира над Бельгией (1:0), сообщают AFP и BBC. Французы стали первыми финалистами, второй определится сегодня в матче Хорватия Москва , «Лужники», 21.00 по московскому времени).

На улицы столицы Франции вышли тысячи людей, самым популярным местом празднования победы стали Елисейские поля. Парижане жгли фаеры, запускали фейерверки и пели песни.

Напомним, Франция вышла в финал чемпионата мира впервые с 2006 года.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе болельщики сборной Бельгии устроили беспорядки после поражения своей национальной команды.

As France reach their third #WorldCup final, Paris parties like it's 1998 #FRABEL pic.twitter.com/cIlNOk0rfw

— AFP Sport (@AFP_Sport) July 11, 2018

The Paris party is in full swing 🎉#FRABEL #worldcup pic.twitter.com/4G8xjCq5ki

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 10, 2018