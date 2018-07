Гвардьола потратил 986 миллионов фунтов стерлингов за годы тренерской карьеры

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола за 11 лет своей тренерской карьеры потратил 986 миллионов фунтов стерлингов на приобретение футболистов. При этом 541 миллион был потрачен каталонским специалистом за те два года, что он возглавляет манчестерский клуб.

The Mahrez deal means Pep Guardiola has spent £986m on players in 11 years in his managerial career. And £541m of that has been in two years at Man City.

Сегодня «Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Рияда Махреза. Как сообщает The Guardian, за трансфер 27-летнего алжирца «горожане» заплатили 60 миллионов фунтов стерлингов.