Роналду перешел в «Ювентус». «Рома» назвала Месси величайшим в истории

«Рома» в официальном Твиттере опубликовала подборку встреч экс-капитана клуба Франческо Тотти с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси . Подписана подборка была: «Король Рима и лучший игрок всех времен» (GOAT — greatest of all time).

The King of Rome and the GOAT 👑🐐 pic.twitter.com/Jav7OLjHaR

— AS Roma English (@ASRomaEN) 10 июля 2018 г.