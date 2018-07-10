Дибала поприветствовал Роналду в «Ювентусе» (фото)

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 112 миллионов евро. Соглашение туринского клуба с 33-летним португальцем рассчитано на четыре года.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала на трех языках (испанском, итальянском и португальском) поприветствовал Роналду в клубе. Отметим, что аргентинец может быть продан в связи с покупкой Роналду.

Bienvenido @Cristiano! Benvenuto! Bem-vindo!#CristianoRonaldo #cr7 #juventus #cr7juve #FinoAllaFine pic.twitter.com/8MNcNrC8aW

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 10 июля 2018 г.