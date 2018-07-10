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Дибала поприветствовал Роналду в «Ювентусе» (фото)
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Дибала поприветствовал Роналду в «Ювентусе» (фото) 

Советский спорт 10 июля 2018
Фото: Soccer News
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 112 миллионов евро. Соглашение туринского клуба с 33-летним португальцем рассчитано на четыре года.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала на трех языках (испанском, итальянском и португальском) поприветствовал Роналду в клубе. Отметим, что аргентинец может быть продан в связи с покупкой Роналду.
Bienvenido @Cristiano! Benvenuto! Bem-vindo!#CristianoRonaldo #cr7 #juventus #cr7juve #FinoAllaFine pic.twitter.com/8MNcNrC8aW
— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 10 июля 2018 г.
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