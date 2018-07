Хедира — о переходе Роналду: Сегодня особенный день для «Ювентуса»

Ранее стало известно, что «Реал» отпустил 33-летнего португальца в «Ювентус».

«Добро пожаловать в Турин, Криштиану. Мы отлично проводили время вместе в Мадриде . Я не могу дождаться, когда снова смогу работать с тобой! Сегодня особенный день для «Ювентуса», — написал Хедира в своем твиттере.

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 10 июля 2018 г.

Хедира выступал в «Реале» с 2010 по 2015 год. Роналду защищал цвета мадридского клуба девять лет.