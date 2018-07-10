Антонио Адан стал вратарем «Атлетико»

Вратарь «Бетиса» Антонио Адан перешл в «Атлетико», информирует официальный сайт мадридского клуба. Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два сезона.

В «Атлетико» Адан станет конкурентом для Яна Облака, который входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

В минувшем сезоне Адан провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых пропустил 52 мяча.

Acuerdo con el @realbetis para el traspaso de @AntonioAdan13. ➡https://t.co/4QIMiEGw0k#AúpaAtleti pic.twitter.com/950F1glLms

— Atlético de Madrid (@Atleti) 10 июля 2018 г.