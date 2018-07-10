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Семья басиста The Black Keys Ричарда Свифта: его убил алкоголь
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Семья басиста The Black Keys Ричарда Свифта: его убил алкоголь 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант, продюсер, участник групп The Shins и The Black Keys скончался от последствий злоупотребления алкоголем, сообщила в фейсбуке его семья.
В обращении к поклонникам родственники назвали причину смерти музыканта: «Ричард Свифт был зависим от алкоголя, и это убило его. Ричард несколько раз ложился в клинику за последние два года, но его тело сдалось раньше, чем выздоровело».
По словам родных, в июне Свифту диагностировали гепатит и расстройство почек и печени. «Он не мог выздороветь и по своему желанию и согласию семьи переехал в хоспис», — признались в семье.
У Ричарда Свифта осталась супруга Шилинн и трое детей: Мэдисон, Адриан и Кеннеди.
Свифт скончался в возрасте 41 года утром 3 июля. Деньги на его лечение собирали при помощи краудфандинга.
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