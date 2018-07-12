Ещё
В Новосибирском зоопарке детенышей манулов выкармливает домашняя кошка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирском зоопарке детенышей манулов выкармливает домашняя кошка 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В Новосибирском зоопарке трех котят манула, родившихся слабыми, взяла на кормление домашняя кошка. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.
По имеющейся информации, что в зоопарке детенышами обзавелись почти одновременно сразу две самки манула. Одна из них справляется с шестью котятами самостоятельно, а второй маме понадобилась помощь. Двух котят она кормит сама, а трех, родившихся слабыми, пришлось отдать кормилице — домашней кошке.
"Это семейство сейчас живет в вольере, недоступном для наблюдения. Но уверяем, что кошка стала трем маленьким манулам замечательной приемной мамой, они хорошо набирают вес и развиваются по возрасту", — говорится в сообщении.
В зоопарке отметили, что, как и всем кормящим мамам зоопарка, кошке положено дополнительное питание и охранный режим. Скоро детенышей манулов обещают перевести в открытый вольер, где их смогут увидеть все посетители зоопарка.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке щенок алабая взял на воспитание тигренка.
Газета.Ru: последние новости
Гол Триппьера отметили пивным салютом в Лондоне Российский форвард Кучеров продлил контракт с "Тампой" до 2027 года Экс-игрок ЦСКА и "Зенита" поделился ожиданиями от матча Франции и Бельгии
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент142
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение