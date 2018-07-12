В Новосибирском зоопарке детенышей манулов выкармливает домашняя кошка

В Новосибирском зоопарке трех котят манула, родившихся слабыми, взяла на кормление домашняя кошка. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

По имеющейся информации, что в зоопарке детенышами обзавелись почти одновременно сразу две самки манула. Одна из них справляется с шестью котятами самостоятельно, а второй маме понадобилась помощь. Двух котят она кормит сама, а трех, родившихся слабыми, пришлось отдать кормилице — домашней кошке.

"Это семейство сейчас живет в вольере, недоступном для наблюдения. Но уверяем, что кошка стала трем маленьким манулам замечательной приемной мамой, они хорошо набирают вес и развиваются по возрасту", — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что, как и всем кормящим мамам зоопарка, кошке положено дополнительное питание и охранный режим. Скоро детенышей манулов обещают перевести в открытый вольер, где их смогут увидеть все посетители зоопарка.