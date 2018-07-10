Макса Фадеева заподозрили в нечистой игре

В интернете появилось видео, где одни из многочисленных блогеров всемирной паутины пытается доказать, что Максим Фадеев при помощи техники меняет свой голос на женский, таким образом исполняя песни своих солисток.

Продюсер с иронией отнесся к подобному разоблачению. Автор видео на примере композиции So Long берет ее фрагмент и меняет тональность вокала на мужской голос. Фадеев пояснил, что такого рода манипуляций в песне не производилось, но там все же имеется свой секрет. Он посоветовал поискать его, но явно не тут.

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Пользователи Сети к единому мнению о том, кто прав, прийти не смогли. Кто-то согласился с автором видео, решив, что композицию действительно поет Максим. Другие же обвинили блогера в непрофессионализме, а также отметили, что тот просто решил похайпиться на громком имени.