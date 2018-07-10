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Стала известна схема выплат по новому контракту Кучерова с «Тампой» на $ 76 млн
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Стала известна схема выплат по новому контракту Кучерова с «Тампой» на $ 76 млн 

Чемпионат.com 10 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров за восемь лет по новому контракту с командой заработает $ 76 миллионов. При этом соглашение начнёт действовать с сезона 2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 миллиона в год. Первый год нового контракта принесёт Никите 12 миллионов долларов, из которых 11 миллионов придётся на долю бонусов. За следующие года Кучеров заработает 9, 12, 9, 10, 9, 8 и 7 миллионов долларов. Средний заработок Никиты составит $ 9,5 за сезон, а всего Никита получит $ 76 миллионов.
В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — 39 голов и 61 результативная передача.
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