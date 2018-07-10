Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет

25-летний российский крайний нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил контракт с клубом на восемь лет. Об этом сообщает официальный сайт «Тампа Бэй Лайтнинг».

Кучеров был выбран на драфте НХЛ в 2011 году под общим 58-м номером во втором раунде, когда выступал за ЦСКА.

В 2012 году Никита получил травму плеча, операция была проведена уже в Тампе. После этого Кучеров расторг контракт и после выступлений в АХЛ в ноябре 2013 года был вызван в основную команду. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — 39 голов и 61 результативная передача.